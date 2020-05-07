عاجل

  • هيئة الأسرى: الإفراج عن اللواء بلال النتشة وتسليمه استدعاءً لمراجعة المخابرات الثلاثاء القادم

  • "الصحة":نؤكد مجدداً ما وصلنا من رام الله مليونين و250 ألف دولار منذ بداية العام

  • "الصحة" بغزة: ما وصلنا من مؤسسات إغاثية 1.7 مليون دولار من أصل59 مليون دولار

  • "الصحة" بغزة: الخطر يتطلب استمراراً في الإجراءات الاحترازية وتعزيز تعزيز السلوك المجتمعي

مباشر | الإيجاز اليومي للجهات الحكومية في قطاع غزة بشأن (كورونا)

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: تجاوب أي بنك مع التوجه الإسرائيلي خروج عن القوانين والتشريعات الفلسطينية

هيئة الأسرى: تجاوب أي بنك مع التوجه الإسرائيلي خروج عن القوانين والتشريعات الفلسطينية
أسرى في سجون الاحتلال
خاص- دنيا الوطن
علقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، على قرار بعض البنوك، إغلاق حسابات متعلقة بالأسرى والأسرى المحررين، تنفيذاً لتهديد إسرائيل، بمعاقبة البنوك.

وقال حسن عبد ربه، مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن هذا القرار يأتي تساوقاً مع قرار الحاكم العسكري، والقائد العسكري للجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية، الذي تم توقيعه في التاسع من شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف: يحمل هذا القرار تعديل رقم 67 للأمر العكسري 1827 للعام 2020، ويعتبر الأموال التي تدفع لرواتب الأسرى والأسرى المحررين، شكلًا من أشكال دعم الإرهاب، وبالتالي يجب إغلاق كافة الحسابات البنكية الموجودة في البنوك، إن كان للأسرى أو ممثلين عنهم تحت طائلة المسؤولية، والتهديد بالسجن، يصل إلى سبع سنوات لموظفي البنوك، أو فرض غرامات مالية على مسؤولي البنوك.

وشدد عبد ربه على أن هيئة الأسرى، ترى أن أي تجاوب مع هذا التوجه، من قبل أي بنك، يعد بمثابة خروج عن كل القوانين والتشريعات الفلسطينية، وشروط الترخيص المشروعة الممنوحة لهذه البنوك، وهذه التراخيص الممنوحة من السلطة لسلطة النقد.

وقال مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "الخطورة في هذا الموضوع، إن هذا التهديد يتعامل مع الأسرى على أنهم إرهابيون ومجرمون، وأن هذه الأموال دعم للإرهاب".

وأكد على أنه يحب على البنوك، أن تلتزم بالقوانين الفلسطينية، لأن السطلة التي شرعت عمل البنوك، هي نفس الجهة والسلطة التي شرعت تقديم وتشريع دفع هذ الرواتب؛ ليعيشوا بعزة وكرامة.

وكشف عبد ربه عن أن هناك جهوداً تبذل في هذا الموضوع، حيث كان هناك لقاء أمس بمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، وضم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، للتباحث في هذا الموضوع، واليوم سيُعقد اجتماع لكل المؤسسات المتعلقة بملف الأسرى للتباحث في هذا الأمر.

وقال: رواتب الأسرى حق لهم مكفول بالقانون، كجزء من الحاضنة السياسية والأخلاقية والوطنية للأسرى والشهداء والجرحى، ويجب على هذا الموضوع ألا يمس، كما أكدت عليه القيادة الفلسطينية مراراً وتكراراً، إضافة إلى ذلك "نحن نؤكد على البنوك أن تلتزم بشروط الترخيص الممنوحة لها، ونرفض أن يتم التعامل مع رواتب الأسرى، وكأنها حسابات لإرهابيين ومجرمين".

يشار إلى أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، تفاجؤوا يوم الثلاثاء الماضي، بإغلاق بنك (القاهرة عمان) حساباتهم المصرفية، بعد تعطيل بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم.

في السياق، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، البنوك الفلسطينية من الاستجابة لتعليمات الاحتلال، بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن برنامج وسياسات هذه البنوك، يجب أن تكون وطنية، وتنسجم مع حقوقنا وثوابتنا، وأن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية، تساوق علني مع (صفقة القرن).

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

"الاقتصاد" تحيل أربعة مخالفين للنيابة العامة

طالع: التقرير اليومي لـ &#34;الخارجية&#34; بشأن وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

طالع: التقرير اليومي لـ "الخارجية" بشأن وفيات وإصابات فيروس (كورونا) بالجاليات الفلسطينية

البزم: &#34;معبر رفح&#34; مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

البزم: "معبر رفح" مغلق باتجاه المغادرة ولا توجد أية ترتيبات لفتحه للمغادرين حاليًا

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تعافي حالتين جديدتين من المصابين بفيروس (كورونا)

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

أبو بكر: الدفاع عن حقوق الأسرى واجب والتزام وطني

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

أسرى فلسطين: 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام الجاري

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

مجلس بلدي رام الله يُقرر صرف راتب شهر أبريل بنسبة 60%

التنمية تتسلم من (تيكا) 2500 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

التنمية تتسلم من (تيكا) 2500 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمنكشفة

الشرطة تُغلق 15 محلاً تجارياً وتعتقل 13 شخصاً لمخالفة حالة الطوارئ بجنين

الشرطة تُغلق 15 محلاً تجارياً وتعتقل 13 شخصاً لمخالفة حالة الطوارئ بجنين

الأوقاف: الاحتلال يواصل عملية التهويد ويمنع رفع الأذن 56 وقتاً بالمسجد الإبراهيمي

الأوقاف: الاحتلال يواصل عملية التهويد ويمنع رفع الأذن 56 وقتاً بالمسجد الإبراهيمي

تعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها في غزة اليوم الخميس

تعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها في غزة اليوم الخميس

منوعات

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

شاهد لحظة سقوط أحمد السقا من فوق لعبة خطرة

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

عبير صبري: بترعش من زوجي..وأرفض القبلات في السينما لهذا السبب

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

أديل تفاجئ متابعيها بنحافة غير عادية

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

مكياج ياسمين وحواجب دينا الشربيني.. خمسة أخطاء في مكياج المسلسلات

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

أول رد من وزيري على اتهام هيفاء له بسرقة أربعة ملايين دولار

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

عبدالله بالخير يصدم رامز جلال بردود فعله

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل &#34;البرنس&#34;؟

من هو الممثل الذي تلقى تهديدات بالقتل بسبب دوره في مسلسل "البرنس"؟

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

إيقاف مغني الراب التونسي A.L.A بسبب ما عُثر في سيارته

انتقادات لقصي خولي بعد سؤاله مذيعة: &#34;تتزوجيني؟&#34;

انتقادات لقصي خولي بعد سؤاله مذيعة: "تتزوجيني؟"

عربي

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الإمارات تُواصل تسجيل الأرقام العالية في إصابات فيروس (كورونا)

الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا

الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا

الولايات المتحدة تُعطي الضوء الأخضر للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران

الولايات المتحدة تُعطي الضوء الأخضر للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران

أمطار غزيرة وفيضانات نهرية تودي بحياة أكثر من 16 شخصاً في الصومال

أمطار غزيرة وفيضانات نهرية تودي بحياة أكثر من 16 شخصاً في الصومال