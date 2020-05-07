تعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها في غزة اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار الدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الخميس، استقرارًَا في الأسعار، حيث جاءت أسعار الدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.



وبلغ سعر كيلو الدجاج الحي في غزة 11 شيكلاً، فيما وصل سعر كيلو الصدر إلى 23 شيكلاً، وكبدة الدجاج 18 شيكلاً، وفخذ الدجاج 12 شيكلاً، وكيلو جناح الدجاج 9 شواكل.





وفيما يلي أسعار الدجاج ومشتقاته في غزة.



1 - كيلو الدجاج حي 11 شيكلاً.



2 - كيلو استيكات 25 شيكلاً.



3 - دبوس الدجاج 14 شيكلاً.



4 - كيلو فخذ الدجاج 12 شيكلاً.



5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكلاً.



6- كيلو كبدة الدجاج 18 شيكلاً.



7- كيلو جناح الدجاج 9 شواكل.



8- كيلو الشيش 24 شيكلاً.