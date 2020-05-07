الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا

للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 آيار/ مايو 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 تموز/ يوليو 2020.







رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 تموزر/ يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) في البلاد.ووفق صفحة رئاسة الجمهورية السورية، فقد قالت عبر (تويتر): إنه "ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس (كورونا)، فقد أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب