الأسد يُعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 تموزر/ يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) في البلاد.
ووفق صفحة رئاسة الجمهورية السورية، فقد قالت عبر (تويتر): إنه "ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس (كورونا)، فقد أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، إلى 19 تموزر/ يوليو المقبل، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية من أجل التصدي لتفشي فيروس (كورونا) في البلاد.
ووفق صفحة رئاسة الجمهورية السورية، فقد قالت عبر (تويتر): إنه "ضمن الإجراءات الاحترازية، التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس (كورونا)، فقد أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 121 للعام 2020، القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب
للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 86 لعام 2020 بتاريخ 20 آيار/ مايو 2020، إلى يوم الأحد الموافق لـ 19 تموز/ يوليو 2020.
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