إسرائيل تُعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنها لم تسجل أية حالة وفاة أخرى بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.





ومن مجمل الإصابات، هناك 83 مريضاً، وصفت حالتهم بخطيرة، ولا يزال 69 من هؤلاء، يحتاجون إلى جهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 10737 من المرضى للشفاء، علماً أن المرضى حالياً عددهم 5370.



وتعكس هذه الأرقام وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، التوجه الإيجابي نحو كبح جماح المرض، الذي يوصف بجائحة عالمية، علماً بأن عدد المتعافين منه يزداد يومياً، فيما ينخفض عدد الحالات الخطيرة والوفيات.



ولا تزال قرية دير الأسد، تتصدر قائمة التجمعات العربية من حيث عدد الإصابات، إذ تم تشخيص 151 مريضاً من بين أبناء القرية، وتليها بلدية حورة في النقب.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن عدد مرضى (كورونا) في بلغ 16346 حتى الساعة 10:52 من صباح اليوم الخميس، ويبلغ اجمالي عدد الوفيات جراء المرض 239 حالة.