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الأردن: نُدين بشدة إعلان إسرائيل الموافقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية

الأردن: نُدين بشدة إعلان إسرائيل الموافقة على بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية
رام الله - دنيا الوطن
دانت المملكة الأردنية الهاشمية، إعلان إسرائيل، الموافقة على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، محذرة من أن استمرار سياسة الاستيطان "يقتل فرص السلام".

ووفق الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، فقد نقلت عنه وكالة (بترا): إن الأردن "يدين هذا الإعلان ويرفضه بشدة"، محذراً من أن "سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير، من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع".

وشددت الخارجية الأردنية على أن هذا الإعلان، يشكل "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل".

وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بالتحرك "بشكل فاعل وجاد" للحؤول دون تنفيذ الخطة، محذراً من تبعاتها.

يشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، قد صادق أمس الأربعاء على خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية بمستوطنة (أفرات) في الضفة الغربية.

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