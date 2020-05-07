الكشف عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة المالية، بغزة اليوم الخميس، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.
كشفت وزارة المالية، بغزة اليوم الخميس، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.
وأضافت في تصريح صحفي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن موعد الصرف، سيكون يومي السبت والأحد القادمين 9/10/5 في كافة فروع بنك البريد.
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