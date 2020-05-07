الكشف عن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين المقطوعة رواتبهم بالقطاع





وأضافت في تصريح صحفي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): أن موعد الصرف، سيكون يومي السبت والأحد القادمين 9/10/5 في كافة فروع بنك البريد.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة المالية، بغزة اليوم الخميس، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم.