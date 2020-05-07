الصحة بغزة: استمرار تقديم الخدمات الأساسية ضمن إجراءات احترازية مكثفة

مستشفى الشفاء بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة: إنها مستمرة بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، على الرغم من جائحة (كورونا)، وذلك ضمن إجراءات احترازية وقائية مكثفة، تضمن سلامة المرضى والمواطنين.



و أكد عبد السلام صباح، مدير عام المستشفيات، أنه تم وضع عدة خطط تحافظ على استمرارية الخدمات الأساسية بالحد الأدنى، منها تصنيف الخدمات الصحية إلى (خدمات تقدم داخل الوزارة وخدمات تقدم خارج الوزارة)، إلى جانب وضع خطة تقليص الخدمات الصحية، أثناء الأزمة، وحصر إمكانيات وقدرات ما هو متوفر في القطاع الأهلي والخاص.



وأشار صباح، إلى أنه من بين الخطط، خطة تعويض الخدمات المعطلة من المؤسسات الأهلية والخاصة، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص والأهلي بوضع أنشطة الخطة، وفتح في كل مستشفى مركز مخصص للحجر، واتخاذ إجراءات الوقاية بالمستشفيات "توزيع واقيات وجل "بدأ بالأقسام أكثر توجها مع المرضي فالأقل.



وأوضح التقرير الربع الأول لعام 2020، أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت في كافة مستشفيات وزارة الصحة، "16247"عملية جراحية في كافة التخصصات،منها (3773) طارئة، و(6415) مجدولة و(517) ذات مهارة، و(3347) كبرى، والصغرى (3567) عملية والمتوسطة (2581) عملية، وإجراء (1595) عملية قيصرية.



ورصد التقرير إجراء "(97721) عملية ضمن الرعاية النهارية و(1450) عملية منظار، إلى جانب إجراء (864) عملية قسطرة قلبية.