الزراعة: موسم الخوخ بغزة يُثمر وتوقعات بإنتاج أكثر من 2000 طن





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الزراعة، أن قطاع غزة، يشهد في هذه الأيام موسماً جديداً لقطف ثمار اللوزيات، وقد بدأ المزارعون في جنوب وشمال القطاع، بقطف ثمار الخوخ الناضجة.وقالت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن المساحة المزروعة من اللوزيات في القطاع تشكل مساحته 2300 دونم، منها 1000 دونم خوخ، المساحة المثمرة منها تقدر بحوالي 800 دونم، ويُقدر الإنتاج السنوي من محصول الخوخ 1900-2000 طن.وأشارت إلى أن محصول الخوخ تعرض كغيره من المحاصيل إلى اعتداءات متكررة من جانب الاحتلال، الذي قام بتدميرها من خلال ممارساته ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن وزارة الزراعة قامت بتجديد هذا القطاع الزراعي، مرات عديدة، كغيره.وعملت الوزارة خلال الأعوام الماضية على إدخال الأصناف المحسنة من أنواع الخوخ، والتي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، إضافة إلى مقاومة الأمراض.ولفت إلى أن اللوزيات من المحاصيل ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي عليها إقبال لدى المُستهلك الغزي، وهي من الفواكه الصيفية ذات القيمة الغذائية العالية، ويغطي الخوخ المحلي في قطاع غزة، نحو الثلث من حاجة القطاع، بينما يتم استيراد ما تبقى.