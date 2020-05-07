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شؤون فلسطينية

السفير الهرفي: فرنسا أكدت رفضها لمخطط الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

السفير الهرفي: فرنسا أكدت رفضها لمخطط الاحتلال بضم أجزاء من الضفة
سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي
رام الله - دنيا الوطن
قال سفير فلسطين لدى فرنسا، سلمان الهرفي: إن فرنسا، أكدت رفضها لإعلان وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، بناء سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة في بيت لحم، ولمخطط الاحتلال، بضم أجزاء من الضفة مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وأشار الهرفي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي، أعلن في لقاء رسمي مع وزارة خارجية الاحتلال، رفض ضم أي جزء من أراضي الضفة والقدس المحتلة، مضيفاً أنه تم رفض ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، وفي ومجلس الأمن، لما يشكله من خرق للقانون الدولي.


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