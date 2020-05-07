عبد ربه: سيسمح للأسير المصاب بفيروس (كورونا) الاتصال مع ذويه لمرتين

وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إنه واستناداً لهذا القرار، سيسمح للأسير المصاب بفيروس (كورونا) الاتصال مع ذويه لمرتين، وذلك بسبب منع الاحتلال للزيارات منذ شهرين مع انتشار جائحة (كورونا).



وفيما يتعلق بـ (الكانتينا)، أوضح عبد ربه، أن هذه الأزمة تفاقمت جراء منع الزيارات، وعدم قدرة أهالي الأسرى على الوصول للمناطق، التي تم تحديدها لإيداع مبلغ (الكانتينا) ويجري الآن الإيداع من خلال البريد في كفر عقب، بواقع 400 شيكل لكل أسير.



من جهة أخرى، أعرب عبد ربه عن أسفه لقرار بعض البنوك، وقف خدماتها للأسرى، وذلك نتيجة ضغوط مارستها سلطات الاحتلال عليهم، مبيناً أن هذا الأمر يشكل مخالفة قانونية.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه: إن استصدار قرار بالسماح للأسرى بالاتصال بذويهم لمرة واحدة، سيُصار لتنفيذه مع انتهاء كافة الإجراءات بعد أيام.