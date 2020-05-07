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دولي

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله

تهديدات بقتل نجل نتنياهو وإحراق منزله
أسرة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شكوى للشرطة الإسرائيلية، ضد ناشط يساري متطرف، قام بتهديده وتهديد ابنه يائير بالقتل.

وأفادت صحيفة (معاريف)، بأن نتنياهو قدم الدعوى ضد الناشط اليساري حايم شدمي، الذي يمكث أمام منزل نتنياهو بالقدس، ضمن فعالية احتجاجية، حيث دعا الناشط إلى  إلقاء زجاجات حارقة على مقر رئيس الحكومة.
 
ووفق الصحيفة، فإنه "تم توثيق الناشط اليساري خلال المظاهرة، وهو ينادي بشعارات تحريضية لقتل نجل رئيس الحكومة يائير نتنياهو، وإحراق منزله".

وتحدث نتنياهو عن الحادثة، مؤكدًا أن التحريض اليساري قد تجاوز الخطوط الحمراء، حيث يدور الحديث عن تهديدات حقيقية على حياتي وحياة ابني يائير، وأنه يجب أخذ هذه التهديدات على محمل الجد.

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