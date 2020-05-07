الولايات المتحدة تُعطي الضوء الأخضر للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء من إيران



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بخصوص اتصال بين بومبيو والكاظمي: "دعماً للحكومة الجديدة، ستمضي الولايات المتحدة قدماً في منح استثناء لمدة 120 يوماً لاستيراد الكهرباء تعبيراً عن رغبتنا في المساعدة في تهيئة الظروف المناسبة للنجاح".



ومددت واشنطن مراراً الإعفاء الذي يسمح لبغداد باستخدام امدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكتها للكهرباء لمدة 90 أو 120 يوماً، لكنها مددت الإعفاء في الشهر الماضي لمدة 30 يوماً فقط، بينما كانت بغداد تواجه صعوبة في تشكيل حكومة جديدة.

رام الله - دنيا الوطنمنحت الولايات المتحدة الأمريكية، العراق، الضوء الأخضر لاستيراد الكهرباء من إيران، 120 يوماً أخرى.ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فإن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أبلغ رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، أن الولايات المتحدة، ستعطي العراق استثناء لمدة 120 يوماً؛ لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة الجديدة على النجاح.