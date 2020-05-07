أمطار غزيرة وفيضانات نهرية تودي بحياة أكثر من 16 شخصاً في الصومال

قتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، فيما تضرر أكثر من 200 ألف آخرين، بسبب أمطار غزيرة، وفيضانات نهرية.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صادر عنه، أن عشرة أشخاص آخرين، فقدوا بسبب الفيضانات، وأن المياه غمرت ما لا يقل عن 2000 مزرعة.



وحذر المكتب من تأثير الفيضانات في الصومال، "من المرجح أن تزيد الأمطار من خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



وأشارت توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن مخاطر الفيضانات المتوسطة إلى العالية، ستستمر على الأرجح حتى منتصف أيار/ مايو الجاري.



وحذرت وكالة الأمم المتحدة، من أن الفيضانات المستمرة في موسم الأمطار، ستؤدي لتفاقم الوضع الإنساني، والانضمام إلى وباء فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وقالت: إن تعطل وسائل النقل بسبب الطرق المتضررة والقيود الاحترازية ضد (كورونا) دفعت أسعار الغذاء إلى الارتفاع في بعض المناطق المتضررة.



وحتى الخميس، تم تسجيل 873 إصابة بفيروس (كورونا) في الصومال، من بينهم 39 وفاة.

رام الله - دنيا الوطن