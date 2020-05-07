وزير العمل: أطلقنا سبع مبادرات إحداها بأربعة ملايين دولار لمساعدة المنشآت الصغيرة

قال وزير العمل، نصري أبو جيش: إن وزارة، أطلقت سبع مبادرات من ضمنها مبادرة بقيمة 4 ملايين دولار، ضمن اتفاقية ما بين صندوق التشغيل، ومؤسسة فاتن، ويجري الآن العمل على زيادة القيمة إلى 10 ملايين دولار؛ لمساعدة المنشآت الصغيرة من أجل انعاشها وتفعيلها.





وأشار وزير العمل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن هدف هذا المشروع، هو إبقاء العمال في عملهم بهذه المنشآت، وإعادة العجلة الاقتصادية، مبيناً أن هذا المشروع، تم البدء فيه عملياً على شكل قروض ميسرة بفترة تسهيل 6 أشهر، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير على هذا المشروع، بسبب تضرر ثلثي المنشآت من أصل 148 ألف منشأة في فلسطين.



وأشار أبو جيش إلى الاتفاقية، التي وقعت مع بنك فلسطين، أمس، بحضور رئيس صندوق "وقفة عز: ورئيس سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس الإدارة، جاءت لدعم برنامج العمال المتضررين من جائحة (كورونا) ومساعدتهم من خلال الصندوق.



وأضاف أبو جيش، أن نصف مليون شيكل من التبرعات هي من عمال وموظفي بنك فلسطين، تحت شعار ومبادرة من "العمال الى العمال"، إلى جانب مجموعة من المبادارت، التي تم توقيعها من أجل دعم العمال، وسيتم توزيعها خلال الأسبوع القادم، والانتهاء منها قبل عيد الفطر.

رام الله - دنيا الوطن