الشرطة الألمانية: إصابة شخصين جراء إطلاق نار في عيادة بمدينة كولونيا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين أصيبا بجروح خفيفة جراء حادث إطلاق نار وقع اليوم الخميس في عيادة طبيب في مدينة كولونيا.



ووفق بيانات الشرطة، الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فقد أشهرت امرأة مسدس غاز، وأطلقت عدة رصاصات داخل العيادة الواقعة في حي نيوماركت.



وكان في العيادة لحظة وقوع الحادث طبيب ومساعده وعدد من المرضى.



وغادرت المرأة موقع الحادث قبل وصول الشرطة والبحث جار عنها، فيما فتشت الشرطة شقة المرأة، وفرضت طوقا على المنطقة، وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة وتجنب الاقتراب من موقع الحادث.



وأوضحت وسائل إعلام أن المرأة كانت تتلقى العلاج النفسي في هذه العيادة.