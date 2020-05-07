مجلس الأمن يُناقش مخططات الضم الإسرائيلية



وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إلى أن لقاءً سيتم عقده اليوم ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة وذلك عبر وسائل التواصل الألكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي، ومع أعضاء في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين.



وجدد منصور، التأكيد على محاولة بناء أكثر جبهة دولية قوية وواسعة الصفوف من كل مكونات المجتمع الدولي؛ للتصدي لسياسات الضم، لمنع إسرائيل من الإقدام على الضم، وتشديد الخناق عليها بدءاً من شهر تموز/ يوليو المقبل.



ولفت مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الاجتماعين الذين تم عقدهما، أمس، عبر الوسائل الإكترونية مع الأمين العام للأمم المتحدة، من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن جلسة لمجلس الأمن، ستعقد في العشرين من الشهر الجاري لمناقشة مخططات الضم، واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لعدم الإقدام على هذ الخطوة.