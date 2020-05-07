روسيا تُسجّل قفزة قياسية في إصابات فيروس (كورونا) اليومية

سجلت روسيا، اليوم الخميس زيادة قياسية في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأعلنت البلاد تسجيل 11231 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليتم رفع إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 177160.



كما توفي 88 شخصاً خلال الليل، ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625، وفق ما قال مركز إدارة أزمة (كورونا).



يأتي ذلك، في الوقت الذي سجلت فيه العاصمة، موسكو زيادة قياسية في الإصابات، بلغت 6703 حالات جديدة.



ويوم الأربعاء، أرجع رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في العاصمة إلى التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

رام الله - دنيا الوطن