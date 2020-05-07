ألمانيا: (كورونا) سيستمر حتى نهاية العام حسب السيناريو الأكثر تفاؤلًا

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ألماني مقرب من المستشارة الأمريكية، أنجيلا ميركل: إن جائحة فيروس (كورونا) المستجد ستستمر حتى نهاية العام الجاري 2020 على أقل تقدير.



وأوضح هيلغي براون، كبير موظفي مكتب ميركل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، بالقول: "لسنا الآن في مرحلة ما بعد الجائحة.. بل نمر بذروة الجائحة، التي ستبقى معنا لبعض الوقت، على الأقل خلال هذا العام، وهذه وجهة نظر متفائلة جداً".



وأكد المسؤول الألماني على ضرورة الالتزام على نحو صارم بإجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة وتطبيق إجراءات النظافة الشخصية؛ لمنع حدوث موجة جديدة من الوباء.



وكانت ميركل، أعلنت أمس عن خطوات، تأتي في سياق تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لردع (كورونا)، بالتزامن مع وضع آلية جديدة تسمح بتجديد القيود في حال إعادة انتشار الفيروس.