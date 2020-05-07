الشعبية تُهاجم: المصارف تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الإسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سلطة النقد والحكومة الفلسطينية، بالضغط على البنوك، لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين الغلابة، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية، بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدة أن البنوك والمصارف، باستمرارها بهذه الإجراءات الظالمة، تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الإسرائيلية.



وأكدت الجبهة، بأنه بدلاً من أن تقوم البنوك بالتخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين في ظل الحصار الخانق والأوضاع

المعيشية الصعبة، وتداعيات وباء (كورونا)، واصلت سياسة نهب المال من جيوب الفقراء لصالح رأس المال من خلال التلكؤ في تنفيذ قرار سلطة النقد والحكومة، بالتوقف عن إجراء خصومات للموظفين لمدة 4 شهور.



كما حذرت الجبهة البنوك الفلسطينية من الاستجابة لتعليمات الاحتلال، بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدة أن برنامج وسياسات هذه البنوك، يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع حقوقنا وثوابتنا، وأن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم

البنكية، تساوق علني مع (صفقة القرن).



وطالبت الجبهة بالمزيد من الرقابة والمحاسبة الشعبية الحكومية على أداء البنوك والمصارف الفلسطينية؛ لوقف كل ما من شأنه أن يفاقم من أوضاع شعبنا، ولمنع أية سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام، داعية هيئة مكافحة الفساد، لأن تتَحملّ مسؤولياتها في مراقبة سلوك البنوك، وتغولها على الموظفين، وعلى المال العام.