الصين تصف وزير الخارجية الأمريكي بالكاذب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

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رام الله - دنيا الوطن

ردت الصين بشدة، على الاتهامات التي وجهها إليها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالوقوف وراء جائحة فيروس (كورونا) المستجد، واصفة إياها بالكاذبة.



وتحدثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، بأن بومبيو "يعمد إلى مواصلة الكذب" ضمن إطار هجومه المستمر على بكين، بخصوص الوباء.



وأكدت على أن الحكومة الصينية، التزمت بالشفافية التامة إزاء الفيروس، الذي بدأ تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.



وأشارت المتحدثة إلى أن الادعاءات، التي تأتي بحق الصين على لسان مسؤولين أمريكيين كبار بهذا الشأن "لا أساس لها".



وأعربت الدبلوماسية الصينية عن دعم بلادها لجهود منظمة الصحة العالمية، الرامية إلى تحديد مصدر الفيروس المستجد، محملة الولايات المتحدة، وبعض الدول الأخرى المسؤولية عن محاولة تسييس الموضوع، واستغلاله لمهاجمة بكين.