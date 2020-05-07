الاحتلال يعتقل أكثر من 600 مقدسي منذ مطلع العام الجاري



وأشار أبو عصب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إلى أن الاحتلال يهدف من وراء حملة الاعتقالات المتواصلة، تنفيذ مخططه الرامي إلى تهويد القدس ومقدساتها، وكسر إرادة شعبنا من أجل بسط سيطرته بالحديد

والنار.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة أهالي الاسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب:إن سلطات الاحتلال، اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 600 مقدسي، مشيراً إلى تزايد وتعمد الاحتلال استهداف الرموز والشخصيات الرسمية البارزة، رغم انتشار فيروس (كورونا).