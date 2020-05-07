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الكويت: تعافي 162 شخصاً من (كورونا) واتجاه نحو فرض الحظر الكلي

الكويت: تعافي 162 شخصاً من (كورونا) واتجاه نحو فرض الحظر الكلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، بتعافي 162 من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، مضيفة: أن إجمالي المتعافين وصل إلى 2381.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة تتجه نحو تطبيق الحظر الكلي الشامل، في إطار إجراءاتها الاحترازية للحد من أزمة تفشي فيروس (كورونا).

وقالت صحيفة (القبس) الكويتية، فجر اليوم الخميس، إن تطبيق الحظر الكلي على طاولة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المقبل، المقرر السبت.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصدر حكومي رفيع لم تسمه، أن احتمالية تطبيقه "واردة جداً"، مشددة على أن النقاش يدور على حيثيات تطبيقه من الجهات المعنية، وفق ما نقل موقع (الخليج أونلاين).

ولفتت النظر إلى أن الأمر لم يبت به رسمياً حتى الآن، لكنها أكدت أن التجهيزات الأمنية في كامل استعداداتها، حال تطبيق الحظر الكلي.

وأشارت إلى أن تطبيق الحظر الشامل، "سيساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانتهاء الأزمة الراهنة".

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