(كنيست) الإسرائيلي تصادق على تعديل قوانين الأساس تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة



وفي أعقاب ذلك، من المتوقع، أن يكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، اليوم، بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا الليلة الماضية الالتماسات، الذي قدمت إليها ضد الاتفاق وضد التفويض.



وتشمل التعديلات اتفاقية التناوب بين نتنياهو ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس على رئاسة الحكومة بعد 18 شهراً وعلى اشتراط إلغاء الاتفاق بالحصول على أغلبية 70 نائباً،

وقد سحبت المعارضة، أمس، حوالي آلاف التحفظات التي كانت قد قدمتها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويشار إلى أن أمام نتنياهو 14 يوماً لإكمال عملية تشكيل الحكومة، وسيكون بإمكانه التراجع عن الاتفاق والتوجه إلى جولة انتخابية رابعة، إذا أراد ذلك، ولكن مصادر في (ليكود) وفي (أزرق أبيض)، رجحت أنه لن يفعل ذلك، وأنه يريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

رام الله - دنيا الوطنصادقت (كنيست) في إسرائيل، بالقراءات الثلاث على تعديل قوانين الأساس، تماشياً مع الاتفاق الائتلافي، وتمهيداً لعرض الحكومة الجديدة على طرح الثقة عليها، يوم الأربعاء المقبل.