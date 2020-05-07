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دولي

ثمانية قتلى بتسرب كيماوي جنوبي الهند

ثمانية قتلى بتسرب كيماوي جنوبي الهند
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية أشخاص حتفهم، بعد تسرب غاز كيماوي في مصنع إل.جي بوليمرز في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند.

ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فإنه تم نقل أكثر من 120 شخصاً من قرى في منطقة فيساكاباتنام إلى المستشفيات، بعد تسرب ما يشتبه بأنه غاز ستايرين بالمصنع.

كما جري إخلاء ثلاث قرى مجاورة على الأقل، فيما انتشرت
خدمات الطوارئ بما فيها الشرطة، وفرق الإطفاء والإسعاف في الموقع.

وأكدت الوكالة، أنه لم يتسن الحصول على تعليق من شركة إل.جي كيميكال الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات المالكة للمصنع.

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