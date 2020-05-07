لأول مرة.. الصين: كافة مناطق البلاد منخفضة الخطر من (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، أن درجة التهديد الوبائي المرتبط بانتشار فيروس (كورونا) المستجد باتت منخفضة في جميع مناطق الصين.



ووفق وكالة (شينخوا) فإن ذلك يعني أنه لا توجد مناطق خطر عالية أو حتى متوسطة.



يشار إلى أن سلطات هيلونغجيانغ ( آخر منطقة)، خفضت مستوى التهديد من المتوسط ​​إلى المنخفض.



وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الخميس أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في السادس من آيار/ مايو، دون تغير عن اليوم السابق، وهما لشخصين قادمين من الخارج.



وأعلنت اللجنة أيضا عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة دون أعراض في السادس من آيار/ مايو، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.



وأوضحت الوكالة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82885 بينما لا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.