الاحتلال يستدعي الأمين العام للمؤتمر الشعبي للقدس رغم مرضه

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الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمين العام للمؤتمر الوطني  الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، بلاغاً للتحقيق معه اليوم، وذلك عقب الإفراج عنه مساء أمس، رغم تأكيد أطباء مشفى المقاصد على ضرورة تواجده في المشفى، بسبب وعكة صحية، تعرض لها نتيجة التحقيق المتواصل معه.

وأفاد المحامي أحمد صفية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، بأن محكمة الاحتلال، أفرجت عن اللواء النتشة، بعد توقيعه على تعهد بكفالة مالية، وحبس منزلي لعدة أيام، ومنع تواصله مع أحد في السلطة الوطنية، وأي شخص سجن بهذه القضية، مشيراً إلى أن التهم التي تم توجيهها له، هي تقديم 
مساعدات لأهالي القدس، والتعاون معهم في جائحة (كورونا)، بالإضافة إلى أنه يعمل بالسلطة، وهو مقدسي.

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