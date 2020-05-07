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شؤون فلسطينية

اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس مساء اليوم لبحث الملف السياسي وتطوراته

اجتماع للجنة التنفيذية برئاسة الرئيس مساء اليوم لبحث الملف السياسي وتطوراته
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، هذه الليلة، اجتماعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، إن الاجتماع، سيبحث الملف السياسي، والتطورات المتعلقة به، وكذلك الملف الطبي ومستجدات جائحة (كورونا)، مشدداً على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بتصريحات المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي أطلقتها بشأن الولاية المكانية، أعرب عريقات في حديث للإذاعة عن أمله، بأن يكون قرار الدائرة التمهيدية قريباً ويُصار لبدء فتح التحقيقات القضائية مع المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

وأكد أن الحل فيما يتعلق بمصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة (أفرات) المقامة على أراضي المواطنين في محافظة بيت لحم، هو فتح تحقيق قضائي في الاستيطان، لأنه جريمة حرب، وفقاً للقانون الدولي.

وبشأن القرار الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة، أكد عريقات أن المطلوب من المجتمع الدولي منع هذه الخطوة والضغط من قبل دول العالم مثل روسيا والصين واليابان على حكومة الاحتلال، بأنه إذا ما نفذت الضم، فإن ذلك سيؤدي لعواقب وخيمة على علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها.

هذا ووصف عريقات تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل فريدمان، والتي قال فيها: إن الضم قرار إسرائيلي، بأنها تصريحات كاذبة ومرفوضة، لأنها قائمة على (صفقة القرن).

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