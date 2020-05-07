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روحاني: ارتفاع أعداد المصابين بـ(كورونا) مؤخرا يمكن أن يكون خبرا جيدا

روحاني: ارتفاع أعداد المصابين بـ(كورونا) مؤخرا يمكن أن يكون خبرا جيدا
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا يمكن أن يكون خبرا جيدا.

وقال روحاني وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرا يمكن أن يكون خبرا جيدا نظرا لازدياد أجهزة الكشف عن الفيروس لدينا وتوسيع مختبراتنا مما مكننا من اكتشاف المزيد من المصابين وخاصة الذين لا تظهر عليهم الأعراض وهم غالبا لا يراجعون المشافي".

واعتبر الرئيس الايراني أن القضاء على فيروس (كورونا) غير ممكن على الأمد القصير، وأضاف: "الفيروس لا يزال متفشيا في إيران ولا يمكن القضاء عليه خلال فترة وجيزة لأننا لا نمتلك اللقاح أو الدواء"، مشيرا إلى أن على المواطنين مراعاة الإرشادات الصحية.

وقال روحاني خلال افتتاحه مشاريع لصناعة النحاس في محافظة كرمان عن طريق الفيديو: "في ظل ما تعيشه إيران من عقوبات وكورونا ليس أمامنا من طريق سوى زيادة الإنتاج كي يحصل المواطنون على احتياجاتهم ونتمكن من التصدير وزيادة فرص العمل".

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