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شؤون فلسطينية

أبو نعيم يُعلن عن فتح (معبر رفح).. ويُهدد: أثر ترك القطاع سيطال الجميع

أبو نعيم يُعلن عن فتح (معبر رفح).. ويُهدد: أثر ترك القطاع سيطال الجميع
وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبو نعيم، عن (فتح معبر رفح البري)، خلال الأيام المقبلة، لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين، في دول العالم، نظراً لحالة الإغلاق النائجة عن انتشار فيروس (كورونا) حول العالم.

وأضاف أبو نعيم: "جائحة كورونا أضافت إلى الحصار حصاراً آخر، لكن غزة استطاعت أن تجعل من ذلك درساً، رغم قلة الإمكانات الصحية والمالية".

وأشار وكيل وزارة الداخلية، إلى أن قطاع غزة، يعيش ظروفاً صعبة جداً، داعياً لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات للتعامل مع هذه المرحلة الصعبة، مهدداً: "إذا تُرك قطاع غزة أمام هذه الجائحة والحصار، ومنع عنه المدد، سيكون له أثر على الجميع في المستقبل القريب".

وأكمل: نحذر من أن انهيار المنظومة الخدماتية في قطاع غزة في ظل الحصار، لن تقف تأثيراته عند حدود غزة، التي ستتحول إلى قوة، لن يستطيع أحد تقدير حجم انفجارها، أمام هذا الضغط الهائل.

ووجه الشكر لكل من ساهم وقدّم العون والدعم لقطاع غزة في ظل هذه الجائحة.

وشارك أبو نعيم في حفل تخريج الفوج الثامن من بكالوريوس العلوم الشرطية والقانونية، بكلية (الرباط) الجامعية غرب مدينة غزة.

وقال في كلمته: كلية (الرباط) الجامعية أحد أهم الروافد لوزارة الداخلية والأمن الوطني، برجال القانون والكوادر البشرية المؤهلة، والتي تشكل إضافة نوعية في مجال العلوم الأمنية والشرطية.

وأردف: كنا نتمنى أن نعقد حفلًا كبيرًا للتخرج؛ لكن الظروف لم تسمح لنا بذلك في ظل جائحة (كورون)، ولكن كلية الرباط تبقى شاهدة على الإرادة الفلسطينية في تطوير إمكانياتنا ذاتياً في ظل الحصار، الذي جعلنا أهل الابتكار.

وأكد على أن رجال الشرطة لا ينامون على مدار الساعة، سهراً على راحة أبناء شعبنا، وفي خدمة كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في طل جائحة (كورونا).

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