الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس والخليل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة شبان بينهم فتى عقب دهم منازلهم في القدس والخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم؛ عايد أبو سنينة، بشار القواسمة، وأحمد علي حسن، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم في الخليل.



وأضافت أن قوات من شرطة الاحتلال، اعتقلت الفتى يحيى ماهر زغير من "الحارة الوسطى" في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.



وتقتحم قوات الاحتلال يوميًا عدّة مدن في الضفة وبلدات وقرى في مدينة القدس، كما تقتحم وتفتش منازل الفلسطينيين خلال ساعات الفجر، مسبّبة الذعر للأطفال والنساء.