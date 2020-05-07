شؤون فلسطينية

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة

زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشّاشة الثقيلة، تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية: إن زوارق الاحتلال، تستهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع، ولاحقت مراكب الصيادين في حدود أربعة أميال بحرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام، قبالة مناطق شرقي كل من خانيونس وديرالبلح جنوب ووسط القطاع، إلى جانب مناطق من الحدود شرقي مدينة غزة.

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