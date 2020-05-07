شؤون فلسطينية

النقابة العامة لعمال النقل برام الله تدعو السائقين لإنهاء الاعتصام

النقابة العامة لعمال النقل برام الله تدعو السائقين لإنهاء الاعتصام
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت النقابة العامة لعمال النقل في محافظة رام الله والبيرة، بياناً صحيفياً، دعت فيه السائقين لإنهاء حالة الاعتصام والعودة إلى العقل والمنطق والعمل، مبينة أنها لا تطلب المستحيل، وأن هذا الفيروس طويل الأمد، ويجب أن نتعايش معه وبكل وسائل
الوقاية والمسؤولية وبالعمل الشريف.

وقالت في بيانها بعد سبعين يوماً من الصبر والإلتزام بقرارات الحكومة، إلا أن أوضاعنا تزداد سوءاً جراء البقاء في البيت، حيث إن السائق فقد كل شيء، حتى قوت أولاده، ولم يتبقَ له إلا خياران إما التسول أو العمل، لذا طلبنا من وزير النقل والمواصلات العودة للعمل داخل المحافظة حصل لتلبية في الإعلان، بعد موافقة وزير النقل، وتأثر السائقين من هذا الخلل، وأعلنوا الاعتصام السلمي أمام الوزارة، وبشكل حضاري معبرين عن معاناتهم.

وتابعت النقابة بيانها قائلة: وبعد هذا الإعلان تواصلت النقابة مع  الأمين العام شاهر سعد، الذي بدوره تواصل مع الجهات الرسمية ووزير النقل، وتمت الموافقة على عمل الحافلات والسرفيس في كل المحافظات.

ودعت السائقين إلى الامتثال للمنطق وبشكل حضاري، حيث إن الحكومة تسعى جاهدة لمنع تفشي هذا الوباء الخطير والحفاظ على حياة المواطن، وهي أغلى ما نملك.

وثمنت النقابة عالياً مواقف الحكومة التي تصارع الاحتلال وتوسعاته في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة إنهاء القضية الفلسطينية، ولكن شعبنا الفلسطيني يقف بالمرصاد، وأنتم
أيها الأحرار، جزء من النسيج الوطني المسؤول، والذي لم ولن ينسلخ عن دوره الوطني.

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