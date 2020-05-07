دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين و800 ألف حالة

إصابات (كورونا) حول العالم تتجاوز الـ 3 ملايين و800 ألف حالة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى اليوم الخميس، أن الفيروس أودى بحياة 263 ألفاً و86، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم 3 ملايين و800 ألف، تعافى منهم أكثر من مليون و285 ألف مريض.

وبحسب عداد (دنيا الوطن) فان عدد الإصابات المؤكدة وصل لـ (3,753,219) منها (2,243,816) حالة نشيطة، و(1,245,560) حالة متعافية، بينما وصل عدد الوفيات لـ (263,843). 

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً من حيث عدد الإصابات بمليون و252 ألفاً و584، ثم إسبانيا بـ 253 ألفاً و682، تليها إيطاليا بـ 214 ألفا و457.

وجاءت فرنسا في المركز الرابع بـ 208 آلاف و698، ثم بريطانيا بـ 201 ألف و101، تتبعها ألمانيا بـ 167 ألفاً و575.

وحلّت في المرتبة السابعة روسيا بـ 165 ألفاً و929، تليها تركيا بـ 131 ألفا و744، ثم البرازيل بـ 121 ألفا و600، وإيران بـ 101 ألف و650.

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