مستوطنون يقتلعون المئات من أشتال الكرمة جنوب بيت لحم





وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مستوطني (افرات) قاموا باقتلاع 450 شتلة كرمة، تعود للمواطن إبراهيم سليمان صبيح.



وأضاف بريجية، أن المواطن صبيح، يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، وقوات الاحتلال.



يشار إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت تصعيداً واضحاً من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاعتداءات على أراضي المواطنين في بلدة الخضر، والتي تمثلت باقتلاع وتقطيع المئات من أشتال الكرمة وأشجار الزيتون، إضافة إلى نصب بيوت متنقلة وخيام في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.



رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الخميس، المئات من أشتال الكرمة في أراضي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم.