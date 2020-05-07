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شؤون فلسطينية

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الخميس

حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الخميس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إدارة المرور بقطاع غزة، عن حالة الطرق لهذا اليوم الخميس، حيث أفادت بوجود حركة مرورية اعتيادية على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، تنشط الحركة من الساعة 4 عصراً.

وأضافت الإدارة، أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وأشارت إلى أن قطاع غزة، لم يسجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة أي حوادث طرق. 

وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، فيما ذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها،يعرض حياتك والأخرين للخطر.

وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف، ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

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