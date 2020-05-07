الكيلة: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل من مدينة الخليل

وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة الخليل، بالضفة الغربية.



وقالت الكيلة في تصريحٍ صحفي: تم تسجيل إصابة لعامل كان يعمل بالنقب، ودخل إلى الخليل، حيثُ ظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت له (إيجابية)، أي أنه حامل للمرض.



ووصل عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين لـ (546)، منهم (370) حالات نشطة، و(174) حالة متعافية، ووفيتان.



ونفت وزارة الصحة، فجر اليوم الخميس، وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة رام الله.



وطالبت الوزارة المواطنين، بتوخي الحذر في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.



وأعلنت وزيرة الصحة الكيلة، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية، بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة.