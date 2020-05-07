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الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها

الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، ويبقى الجو باردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة ربيعيا لطيفا نهاراً في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا لطيفا في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأحد المقبل، ربيعيا لطيفا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

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