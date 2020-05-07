"الصحة": لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابات جديدة بفيروس (كورونا) برام الله

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أوضحت وزارة الصحة فجر اليوم الخميس، حقيقة وجود إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة رام الله.



وقالت في منشور عبر حسابها على (فيسبوك): إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في رام الله".



وأضافت: "يرجى التوخي في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي".



وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية، بعد تسجيل 54 حالة تعافي جديدة.