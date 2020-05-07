سلطة الترخيص تصدر عدة قرارات التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ





يأتي ذلك التزاماً بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، واستناداً لقرارت رئيس الوزراء لمكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لها قانوناً من قبل وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم، وتسهيلا على المواطنين وللمصلحة العامة.



كما قررت اعتبار رخص القيادة الشخصية التي انتهى سريانها بتاريخ 5/3/2020 وما بعد، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية 5/6/2020، خلال حالة الطوارئ.



وأشارت إلى أنه لا داعي لذهاب المواطنين الى المديريات للترخيص وعلى جميع المواطنين الالتزام بقرارات وزارة النقل والمواصلات بالخصوص.



وأكدت أن ما ورد أعلاه يخضع للتقييم أولاً بأول في ضوء مستجدات حالة الطوارئ ككل.

رام الله - دنيا الوطنقررت سلطة الترخيص اعتبار رخص المركبات التي انتهى سريانها بتاريخ الخامس من آذار/مارس الماضي وما بعد، سارية المفعول بشكل استثنائي ولغاية الخامس من حزيران/يونيو المقبل، خلال حالة الطوارئ.