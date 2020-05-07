بالصور: "تيم".. أول طفل لأم مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رزقت أم فلسطينية مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، بمولود في أحد مراكز الحجر في رام الله.
ويعد الطفل "تيم" أول طفل يولد لأم مصابة بالفيروس في فلسطين.
ونشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "(تيم) أول طفل لأم مصابة بـ(كورونا) في فلسطين حيث تقيم في مركز الحجر في فندق جراند بارك".
رزقت أم فلسطينية مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، بمولود في أحد مراكز الحجر في رام الله.
ويعد الطفل "تيم" أول طفل يولد لأم مصابة بالفيروس في فلسطين.
ونشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "(تيم) أول طفل لأم مصابة بـ(كورونا) في فلسطين حيث تقيم في مركز الحجر في فندق جراند بارك".
وأضاف: "حضرت الأم من الخليل لترتيب وضع مولودها الأول في رام الله، الحمدلله على سلامتهم".
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