بالصور: "تيم".. أول طفل لأم مصابة بفيروس (كورونا) في فلسطين





وأضاف: "حضرت الأم من الخليل لترتيب وضع مولودها الأول في رام الله، الحمدلله على سلامتهم".















رام الله - دنيا الوطنرزقت أم فلسطينية مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، بمولود في أحد مراكز الحجر في رام الله.ويعد الطفل "تيم" أول طفل يولد لأم مصابة بالفيروس في فلسطين.ونشر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "(تيم) أول طفل لأم مصابة بـ(كورونا) في فلسطين حيث تقيم في مركز الحجر في فندق جراند بارك".