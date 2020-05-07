قفزة جديدة تسجلها الإمارات في عدد إصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعد إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد، ليصل العدد العام للمصابين إلى مستوى 15738.



ويمثل هذا الارتفاع معدلاً قياسيا جديداً للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد مقارنة مع إحصائية الثلاثاء.

رام الله - دنيا الوطنسجلت الإمارات يوم أمس الأربعاء، 546 حالة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد-19"، في إشارة لارتفاع جديد لمعدل الزيادة في عدد الإصابات.وكانت الإمارات سجلت يوم الثلاثاء، 462، وفق ما أفادت وزارة الصحة الإماراتية.وقالت الوزارة في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، أن حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ارتفعت بواقع 546 حالة.