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مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي

مجلس النواب العراقي يمنح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي
البرلمان العراقي
رام الله - دنيا الوطن
منح مجلس النواب العراقي فجر اليوم الخميس، الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي، مع رفض عدد من المرشحين.

ووافق نواب بالبرلمان على أغلبية الوزراء الذين قدمهم الكاظمي لتتولى حكومة جديدة السلطة بعد شهور من الجمود، في حين تم رفض عدد من المرشحين لوزارات أخرى.

ويعني هذا الرفض أن الكاظمي سيرأس حكومة غير كاملة.

يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الوزراء العراقي: إن العراق ليس ساحة للاعتداءات، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات.

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