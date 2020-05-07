هولندا تبدأ تخفيف إجراءات العزل العام الأسبوع المقبل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

بعد مرور نحو شهرين على فرضها بسبب تفشي فيروس (كورونا)، من المقرر أن تبدأ هولندا الأسبوع المقبل، تخفيف إجراءات العزل العام.



وسيتم الرفع التدريجي لقيود (كورونا) خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما حذر رئيس الوزراء مارك روته، من أنه يمكن كبح عملية الإنهاء إذا بدأ فيروس (كورونا) المستجد الانتشار بسرعة أكبر.



وقال: "التحرك ببطء صوب فتح الاقتصاد والحياة العامة سيتيح لبلدنا فسحة زمنية للتطلع للأمام ووضع خطط للمستقبل. سنقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، لكن من الأفضل أن نكون آمنين الآن بدلا من الندم لاحقا".



وأضاف: أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام اعتبارا من أول حزيران/يونيو، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).