دولي

دولة أوروبية تعلن تعافي 97% من مصابيها من فيروس (كورونا)

دولة أوروبية تعلن تعافي 97% من مصابيها من فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دولة إيسلندا يوم الأربعاء، تعافي 97% من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19".

وقالت الحكومة: إن الدولة قضت تقريباً على تفشي الفيروس، مع تسجيل حالتي إصابة جديدتين فقط في الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت أيسلندا فرضت العزل الصحي وأغلقت المدارس وحظرت التجمعات الكبيرة واتبعت استراتيجية فحص وتتبع صارمة لكبح التفشي، بعد إعلان أول حالة إصابة مؤكدة في بداية آذار/مارس. 

ومكن هذا الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 360 ألفا من إعادة فتح جزئي للمجتمع في منتصف أبريل نيسان بعد أن بلغ التفشي ذروته في وقت سابق من الشهر وأبدى علامات واضحة على تراجعه.

وفحصت أيسلندا 51663 من سكانها أو أكثر من 14% وهي نسبة رائعة مقارنة مع أي دولة أخرى وهو ما يرجع بشكل رئيسي لقلة عدد السكان.

وتم تخفيف معظم القيود يوم الاثنين ففتحت المدارس وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف وأصبح مسموحا بتجمع ما يصل إلى 50 شخصا.

وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 في أيسلندا 1799 منها 1750 حالة شفيت. وهناك الآن 39 حالة إصابة فقط وثلاثة أشخاص في المستشفى بسبب الفيروس.

وتوفي عشرة اشخاص جراء الفيروس من بينهم سبعة تتجاوز أعمارهم 70 عاماً.

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