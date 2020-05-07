الجيش العراقي يعثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت غرب بغداد

سقطت ثلاثة صواريخ من طراز "كاتيوشا" يوم الأربعاء، في محيط مطار بغداد الدولي، فيما قال الجيش العراقي إنه عثر على قاذفة صواريخ غرب العاصمة.





وقال الجيش العراقي: إن هذه الصواريخ، التي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاقها، لم تسفر عن وقوع أضرار أو إصابات، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ووقال مسؤولون أمنيون: إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هدف الهجوم هو قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية وتقع بجانب المطار.





وبعد هجوم يوم الأربعاء، قال الجيش إنه عثر على قاذفة صواريخ مزودة بمؤقت في منطقة ريفية بغرب بغداد وإنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.



وقالت مصادر أمنية إن الصواريخ أُطلقت من منطقة البكرية التي تبعد نحو ستة كيلومترات شمال شرقي المطار وإن قوات الأمن انتشرت لتفتيش المنطقة.



رام الله - دنيا الوطن