للتركيز على مواجهة (كورونا).. قرقاش يدعو لخفض التصعيد في المنطقة



وأضاف: "المنطقة، مثل كل المناطق في العالم، ستكون أضعف ماليا وسياسيا. سيكون من الحكمة التفكير في نماذج التنمية الخاصة بنا، وفي خفض التصعيد ومحاولة حل بعض المشكلات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال وزير الدولة الإماراتي: إن الدول ستركز داخليا على تداعيات الوباء الذي عطل الأعمال التجارية على مستوى العالم.





وأضاف: أن منتجي الطاقة الخليجيين الذين تضرروا أيضا من انهيار أسعار النفط سيحتاجون إلى تسريع خطط التنويع الاقتصادي.



وقال قرقاش: "سيكون لدينا تساؤلات كثيرة بخصوص ما يمثله نموذج الدولة الريعية الخليجية. فقد حاولنا على مدى سنوات عديدة الهروب من هذا النموذج بدرجات متفاوتة من النجاح، لكنني أتصور أن هذا سيُسّرع ضرورة إيجاد شيء أكثر استدامة قليلا".



وأوضح أن اختلالات سوق العمل ظهرت أيضا كقضية رئيسية رغم أن "من السابق لأوانه" القيام بأي عمل لإعادة هيكلتها.



رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، يوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.وقال في حلقة نقاشية عبر الإنترنت نظمتها مؤسسة "قمة بيروت انستيتيوت": إن خفض التصعيد في المنطقة ضروري، من أجل السماح للدول بالتركيز على "الإعصار" الذي يسببه وباء فيروس (كورونا) والتفكير في نماذج التنمية.ويأتي تصريح قرقاش رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك قلق من أن إيران قد تثير مواجهة في المنطقة، وذلك بعد أن هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق يوم الأربعاء، "برد ساحق" إذا مضت الولايات المتحدة في خططها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ترفعه الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.