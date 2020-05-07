شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: اجتماع (كابينت) سيتناول الاتصالات حول إبرام صفقة تبادل مع حماس

صحيفة إسرائيلية: اجتماع (كابينت) سيتناول الاتصالات حول إبرام صفقة تبادل مع حماس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة قولها، أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، سيتناول الاتصالات حول مساعي إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ووصفت الصحيفة الاجتماع بأنه ليس عادياً، وسيكون استثنائياً، وفق تعبيرها.

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت مساء أمس الأربعاء، أن اجتماعاً للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (كابينت) سيعقد اليوم الخميس.

ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل، حول هذا الاجتماع، الذي سيعقد الساعة 17:00.

وأكدت حركة حماس أول أمس الثلاثاء، في بيان رسمي، عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال.

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