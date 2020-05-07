شؤون فلسطينية

"المبادرة الوطنية" تطالب بفرض العقوبات على إسرائيل لردعها عن مخطط الضم

"المبادرة الوطنية" تطالب بفرض العقوبات على إسرائيل لردعها عن مخطط الضم
مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن المبادرة قامت بالاتصال بعدد من قادة  وممثلي  الأحزاب الدولية وخاصة بعض الأحزاب الحكمة في الدول الأوروبية وطالبتها بإعلان فرض العقوبات على إسرائيل لردع حكومتها عن مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إسرائيل لا تعبأ ببيانات الإدانة أوالإستنكار وأن الشئ الوحيد الذي يمكن أن يؤثر فيها أن ترى الفلسطينيين موحدين في قيادة موحدة، وأن تجابه حملة من المقاطعة و فرض العقوبات عليها.

ووصف تصريحات السفير الأمريكي فريدمان، أحد مهندسي (صفقة القرن)، المؤيدة للضم والتهويد بالوقاحة.

و حذر البرغوثي من الزيارة المحتملة لوزير الخارجية الأمريكي بومبيو، والمخصصة لمناقشة خرائط و تفاصيل مخططات الضم الخطيرة مع نتنياهو وغانتس.

وأكد أن هذه المخططات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني  ولن توقف نضاله ضد الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلي ولكنها أنهت أوهام الماضي بامكانية التفاوض والوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية.

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