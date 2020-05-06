مازن غنيم: تدخل عاجل لتأمين احتياجات دير الحطب المائية



يأتي ذلك بعدما قام بجولة تفقدية لقرية دير الحطب التابعة لمحافظة نابلس، اليوم الأربعاء.





وجاء ذلك تلبية لطلب واحتياج المجلس القروي، حيث استمع غنيم إلى احتياجات القرية المائية بشكل عام، وتحديداً حول وضع شبكة وخطوط المياه القديمة، إلا أنها في بعض المناطق باتت أنابيب المياه مهترئة بشكل واضح، وبالتالي يمكن أن تحتوي على بعض الملوثات والتي قد تصل إلى بعض المنازل.



وقام غنيم برفقة المجلس القروي وطاقم من المختصين في سلطة المياه بجولة تفقدية لعدة مناطق في القرية تبدو فيها الشبكة وخطوط المياه مهترئة وظاهرة وغير آمنة، وبناءً على ذلك أعطى تعليماته لطاقم سلطة المياه لدراسة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل من خلال تزويدهم بالمستلزمات الأساسية من أنابيب ومواسير مياه من أجل ضمان ووصول مياه آمنة ونظيفة.



وأكد غنيم أن سلطة المياه ستقدم كل ما تستطيع لضمان مأمونية المياه لأبناء شعبنا خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي نعيشه اليوم، مشيراً إلى أن وعي المواطنين والتزامهم بكافة الإجراءات الوقائية ومن خلال الترشيد في استهلاك المياه سيساهم بشكل كبير في تجاوزنا لهذه الأزمة.









رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس سلطة المياه الفلسطينية، الوزير مازن غنيم أن التدخل المستعجل في قرية دير الحطب جاء لضمان وصول مياه آمنة ونظيفة إلى كافة المنازل.