دولي

المحكمة العليا بإسرائيل تُقرر: لا يوجد سبب لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

المحكمة العليا بإسرائيل تُقرر: لا يوجد سبب لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 12) الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة العليا في إسرائيل، قررت بالإجماع، بأنه لا يوجد سبب لمنع رئيس الوزراء، زعيم حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة.

كما أعلنت المحكمة، أنه لا يوجد سبب أيضاً، للتدخل في اتفاق التناوب مع  زعيم حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن المحكمة العليا، رفضت وبالإجماع الالتماسان التي قدمت اليها بشأن الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتنياهو  بتشكيل الحكومة الجديدة. 

وقال القضاة: إنه بالرغم من أن الاتفاق وبعض بنوده خارجة عن المألوف لا يوجد هناك مبرر في الوقت الراهن  من الناحية القانونية لإلغائه.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية استير حايوت في حيثيات القرار إن المحكمة لا ترى أي علة للتدخل في الاتفاق بالرغم من الصعوبات التي يتضمنها، مشيرة إلى أن المحكمة تلقت التوضيحات عنها من وكلاء نتنياهو وغانتس.

وقد نظرت المحكمة بهذه الالتماسات بهيئة موسعة من 11 قاضياً.

وكانت المداولات، استمرت في (كنيست) الهادفة إلى إقرار قانون التناوب بالقراءتين الثانية والثالثة.

وقد اشترطت مصادر في (أزرق أبيض)، تسليم كتاب التكليف بتشكيل الحكومة إلى نتنياهو باستكمال إجراءات تمرير هذا القانون.

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